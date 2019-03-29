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Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'den büyük müjde! 5000 personel alınacak

29.03.2019 12:34

Son dakika haberine göre Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, katıldığı bir televizyon programında soruları yanıtladı. İstihdam konusunda da önemli açıklamalar yapan Pakdemirli, Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde 5 bin yeni personel istihdam edileceğini duyurdu. Peki Tarım ve Orman Bakanlığı personel alım şartları neler? İşte detaylar...


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