Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'den büyük müjde! 5000 personel alınacak 29.03.2019 12:34

Son dakika haberine göre Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, katıldığı bir televizyon programında soruları yanıtladı. İstihdam konusunda da önemli açıklamalar yapan Pakdemirli, Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde 5 bin yeni personel istihdam edileceğini duyurdu. Peki Tarım ve Orman Bakanlığı personel alım şartları neler? İşte detaylar...