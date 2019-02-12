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Tarım Kredi Genel Müdürü Fahrettin Poyraz'dan tanzim satışlarla ilgili flaş açıklama

12.02.2019 11:44

Tanzim satışlarla ilgili konuşan Tarım Kredi Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, " Satışta 2,5 aylık planlamamız var. Fiyatlarda ciddi gevşeme oldu. Bazı marketler patates ve soğanı 2 liradan satmaya başladı." dedi.


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