Tarık Ünlüoğlu'na eşi Gülenay Kalkan'dan acı veda! ''Canımdan can gitti huzurla gitsin'' (Video) 03.10.2019 15:57

Geçtiğimiz günlerde akciğerinde meydana gelen problem nedeniyle vefat eden Tarık Ünlüoğlu son yolculuğuna uğurlandı. Usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu, Levent Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolcuğuna uğurlandı. Ünlü’nün cenazesine çok sayıda ünlü isim katıldı. Tarık Ünlüoğlu'nun eşi Gülenay Kalkan cenaze namazından önce basın mensuplarına kısa bir açıklamada bulundu. Gülenay Kalkan, "Acım çok büyük. Biliyorum bütün Türkiye'nin de çok büyük. Kocamdı, hocamdı, sevgilimdi, babamdı. Ama en önemlisi çocuğumdu benim. Canımın içinden can gitti, huzurla gitsin" dedi.

1 Ekim'de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu için sabah Büyük Sahne - Artı Sahne'de bir tören düzenlendi. Tören sonrası Levent Afet Yolal Camisinde kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Sabah saatlerinde Büyük Sahne - Artı Sahne'de düzenlenen törenin ardından usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu'nun cenazesi Levent Afet Yolal Camisine götürüldü. Ünlüoğlu'nun cenaze törenine Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Eski Genelkurmay Bakanı İlker Başbuğ, ailesi, dostları ve çok sayıda oyuncu katıldı. Törene katılanlar Tarık Ünlüoğlu'nun eşi Gülenay Kalkan'a taziyelerini iletti.

Tarık Ünlüoğlu'nun hayat arkadaşı Gülenay Kalkan, "Acım çok büyük. Biliyorum bütün Türkiye'nin de çok büyük. Ben böyle bir eşe sahip olduğum için gerçekten çok mutlu oldum. Çok güzel bir hayat yaşattı bana. Kocamdı, hocamdı, sevgilimdi, babamdı. Ama en önemlisi çocuğumdu benim. Canımın içinden can gitti, huzurla gitsin" dedi.