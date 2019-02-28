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Tarihi zirve sonrası Trump'tan önemli açıklamalar

28.02.2019 10:48

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile Vietnam'da görüşen ABD Başkanı Donald Trump ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo açıklamalarda bulundu.


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