Haberler Web TV Tarihi Kapalıçarşı'nın çatı ve alt yapı restorasyonu tamamlandı

Tarihi Kapalıçarşı'nın çatı ve alt yapı restorasyonu tamamlandı

22.05.2019 11:29

Dünyanın en büyük ve eski çarşılarından olan İstanbul Beyazıt'taki 558 yıllık Kapalıçarşı'nın çatı restorasyonu ve alt yapı çalışmaları tamamlandı. Çatıda bulunan su depoları, uydu antenler, klima üniteleri gibi şeyler tek tek kaldırılırken tüm kiremitler de yenilendi. Ayrıca çatıya gelen turistlerin görüntü alabilmeleri için bir seyir terası yapılması da planlanıyor.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları