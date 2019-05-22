Tarihi Kapalıçarşı'nın çatı ve alt yapı restorasyonu tamamlandı 22.05.2019 11:29

Dünyanın en büyük ve eski çarşılarından olan İstanbul Beyazıt'taki 558 yıllık Kapalıçarşı'nın çatı restorasyonu ve alt yapı çalışmaları tamamlandı. Çatıda bulunan su depoları, uydu antenler, klima üniteleri gibi şeyler tek tek kaldırılırken tüm kiremitler de yenilendi. Ayrıca çatıya gelen turistlerin görüntü alabilmeleri için bir seyir terası yapılması da planlanıyor.