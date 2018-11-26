Tarihi iniş için geri sayım! Insight Mars'a böyle inecek 26 Kasım 2018, Pazartesi

6 aydır saatte 19 bin km hızla ilerleyen NASA robotu Insight, Türkiye saatiyle 22:47'de Mars'a inecek. Her şey, iniş sırasındaki kritik ilk 6 dakikada neler olacağına bağlı.



Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı NASA'dan yapılan açıklamada, InSight uzay aracının, 6 ay süren uzay yolculuğunun ardından Mars'ın yüzeyine iniş yapacağı bildirildi.

Açıklamada, Mars keşif aracının, 19 bin 800 kilometre hızla Mars atmosferine girdikten 6 dakika sonra hızını sıfırlayacağı, ardından paraşütünü açıp iniş motorlarını çalıştırarak, üç ayağı üzerinde yüzeye iniş yapmaya çalışacağı belirtildi.

NASA'nın 6 yıl aradan sonra Mars'a indirmeye çalışacağı ilk araç olan InSight, Kızıl Gezegen'deki depremleri araştıracak ve yer altı jeolojisi hakkında bilinmeyenleri ortaya çıkarmaya çalışacak.



Bugüne kadar farklı uzay kurumlarının Mars'a yaptığı iniş denemelerinde başarı oranı yüzde 40'ta kalmıştı. NASA'nın farklı araçlarla yaptığı 8 iniş denemesinin 7'si başarılı olmuştu.

InSight uzay aracı, 5 Mayıs'ta Kaliforniya'daki Vandenberg Hava Kuvvetleri Üssü'nden, Atlas V roketiyle uzaya fırlatılmıştı.



ZAMAN ÇİZELGESİ İSE ŞU ŞEKİLDE

00:40 (TSİ) - Yolculuk aşamasından ayrılış

00:41 (TSİ) - Uzay aracının uygun bir iniş için dönüş yapması

00:47 (TSİ) - Saatte 19,800 km hızla atmosfere giriş

00:49 (TSİ) - Isı koruma kalkanının en yüksek sıcaklığına ulaşması