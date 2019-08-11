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Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda korkutan orman yangını

11.08.2019 00:41

Çanakkale Kara Savaşları'nın yaşandığı, şehitliklerin ve anıtların bulunduğu Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Eceabat ilçesine bağlı Behramlı köyü yakınlarında orman yangını çıktı.


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