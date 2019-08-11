Çanakkale Kara Savaşları'nın yaşandığı, şehitliklerin ve anıtların bulunduğu Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Eceabat ilçesine bağlı Behramlı köyü yakınlarında orman yangını çıktı.
Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda korkutan orman yangını11.08.2019 00:41
- Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda korkutan orman yangını
- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Eren Bülbül paylaşımı
- İzmir'de sokak ortasında yaşanan 'tüfek'li dehşetin görüntüleri ortaya çıktı
- Arafat'a "rahmet" yağdı
- AZ Alkmaar'ın stadının çatısı çöktü
- Düzce'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
- Kastamonu'da kızının düğünü için yola çıkan aile kaza geçirdi: 5 yaralı
- 2019 Kurban Bayramı arefe gecesi ibadetleri neler? Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'ndan Kurban bayramı arefe duası(Video)
- Nijerya'da kaçırılıp serbest bırakılan Türk denizcilerin görüntüleri
- Kırgız polisi, Atambayev'in evindeki silahların görüntüsünü paylaştı (Video)
- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Kıbrıs mesajı
- Liderlerin bayram programları belli oldu! İşte liderlerin bayram programı
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.