Tarihe geçecek sefer! Çin'den yola çıktı, Türkiye'ye ulaştı 04.11.2019 13:25

Çin'den yola çıkarak Marmaray'ı kullanıp Avrupa'ya geçecek olan ilk yük treni China Railway Express, Kars üzerinden Türkiye'ye giriş yaptı. Trenin 6 Kasım'da Ankara'da olması beklenirken; Bulgaristan, Sırbistan, Macaristan ve Slovakya'yı geçerek Prag’a ulaşacağı ifade edildi.

Chına Railway Express, Çin'den başlayan yolculuğunu Hazar Geçişli Uluslararası Ulaştırma Güzergâhı "Trans-Caspian International Transport Route" (TITR) üzerinden gerçekleştirecek.

Elektronik aksam taşıyan, 42 adet 76 metreküp yükleme hacmine sahip konteyner yüklü vagondan oluşan tren Kars üzerinden Türkiye'ye giriş yaptı. Yaklaşık 850 metre uzunluğundaki China Railway Ekspress, 6 Kasım'da saat 14.30'da Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan tarafından karşılanacak. "Tek Kuşak Tek Yol" projesi kapsamında tarihi Ankara Garı'nda düzenlenecek karşılama törenine, Çin ve bölge ülkelerin yetkililerinin de katılması bekleniyor.

KAZAKİSTAN, AZERBAYCAN VE GÜRCİSTAN'DAN GEÇTİ

Bakan Turhan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Türkiye, Gürcistan ve Azerbaycan işbirliği ile 30 Ekim 2017'de işletmeye açılan ve 'Orta Koridor'un en önemli halkasını oluşturan Bakü-Tiflis-Kars (BTK) demiryolu hattının verimli kullanımı için bölge ülkelerinin önemli işbirliğine imza attığını anlattı.

Kazakistan-Hazar Denizi-Azerbaycan-Gürcistan-Türkiye parkurunda blok konteyner treni seferlerinin bölge ülkeleri arasındaki ticaretin güçlenmesine katkı sağladığını dile getiren Turhan, Çin'in Xi'an şehrinden hareket eden yük treninin, Kazakistan, Azerbaycan, Gürcistan'ın ardından Kars üzerinden Türkiye'ye giriş yaptığını söyledi.

Turhan, Demir İpek Yolu üzerinden Marmaray Tüp Geçidi'ni de kullanacak trenin Bulgaristan, Sırbistan, Macaristan ve Slovakya'yı geçerek Prag'a ulaşacağını belirterek "Çin'den Avrupa'ya kesintisiz gidecek ilk yük treni, Marmaray'ı da kullanarak Avrupa'ya ulaşacak ilk yük treni olarak tarihe geçecek." dedi.

Turhan, trenin Türkiye'de Ahılkelek, Kars, Erzurum, Erzincan, Sivas, Kayseri, Kırıkkale, Ankara, Eskişehir, Kocaeli, İstanbul (Marmaray) ve Kapıkule (Edirne) güzergâhını kullanacağını sözlerine ekledi.