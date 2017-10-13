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Tarih yazan Milli Takım A Haber'de!

10 Ekim 2017, Salı
Tarih yazan Ampute A Milli Takımımız, A Haber'e konuk oldu. A Haber Muhabiri Ramazan Almaçayır'ın sorularını yanıtlayan Koca Yürekli Kahramanlar, zafer sürecini anlattı.
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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yazan yazan

gurban olam size avrupa sapiyonu olmuslar birde ozurlu tek bacakla hey miliyi bozuntusu oyuncular bakinda futbol sakata olsan tek ayaklada olsan oynanirmis ne diyeyim size aynaya baksaniz yuzunuz yuze benzemez hata tukurmeyede deymez turu gecemediniz giti ZEVZEK adam bile olamazsiniz ZEVZEK

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cevapla 10.10.2017 12:58
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