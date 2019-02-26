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Tanzim'de bakliyat satışları başladı! İşte fiyatlar

26.02.2019 10:49

İki hafta önce sebze satışıyla başlayan tanzim satış noktalarında bugünden itibaren bakliyat da yer almaya başladı.Tanzimde fiyatlar marketlerden yüzde 40 daha uygun. Fiyatlarla ilgili açıklama yapan Bakan Pakdemirli, "Nohut 5,5 lira, mercimek 4,5 liradan bugün satılmaya başlanacak. Pirinci de haftaya kilosu 6 liradan satmış olacağız." dedi.


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