Tanzim'de bakliyat satışları başladı! İşte fiyatlar

İki hafta önce sebze satışıyla başlayan tanzim satış noktalarında bugünden itibaren bakliyat da yer almaya başladı.Tanzimde fiyatlar marketlerden yüzde 40 daha uygun. Fiyatlarla ilgili açıklama yapan Bakan Pakdemirli, "Nohut 5,5 lira, mercimek 4,5 liradan bugün satılmaya başlanacak. Pirinci de haftaya kilosu 6 liradan satmış olacağız." dedi.
Tanzim'de bakliyat satışları başladı! İşte fiyatlar26.02.2019 10:49
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