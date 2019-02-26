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Tanzim'de bakliyat satışları başladı! İşte fiyatlar

26.02.2019 09:34

İki hafta önce sebze satışıyla başlayan tanzim satış noktalarında bugünden itibaren bakliyat da yer almaya başladı.Tanzimde fiyatlar marketlerden yüzde 40 daha uygun. Toprak Mahsulleri Ofisi'nden (TMO) temin edilecek bakliyat ürünlerinde, nohut ve mercimek 2'şer kilogramlık, pirinç ise 5 kilogramlık paketler halinde satışa sunulacak. İlk kez satış noktalarındaki tezgâhlara çıkarılacak elma ise kilosu 3 liradan satılacak.


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