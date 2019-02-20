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Tanzim satışa esnaf desteği

20.02.2019 10:10

Başkan Erdoğan’ın tanzim satışları 81 ile yayma formülüne esnaftan destek geldi. TESK Başkanı ‘Elimizi taşın altına koyarız’ dedi.


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