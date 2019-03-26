Tanzim satış noktaları son dakika hangi marketlerde olacak? Tanzim satış yerleri nerelerde var? 26.03.2019 15:21

Tanzim satışlarıyla ilgili bugün son dakika haberi geldi. Tarım ve Orman Bakanlığı, "Spekülatif fiyat artışlarının önüne geçmek amacıyla oluşturulan 110 tanzim satış noktasının yanı sıra ayrıca Migros, Carrefoursa, A101, ŞOK ve BIM gibi ulusal market zincirlilerinin toplamda yaklaşık 16 bin şubesine de tanzim satış kapsamında belirli ürün gruplarında ürün tedariki başladı" açıklaması yaptı.. Peki Tanzim satış yerleri nerelerde var? Tanzim satış noktaları son dakika hangi marketlerde olacak? İşte tüm detaylar