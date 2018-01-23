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Tanzanyalı öğrenciler Zeytin Dalı Harekatı'na dualarıyla destek oldu

23 Ocak 2018, Salı

Tanzanyalı öğrenciler, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'na dualarıyla destek oldu.

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