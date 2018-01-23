Tanzanyalı öğrenciler Zeytin Dalı Harekatı'na dualarıyla destek oldu

Tanzanyalı öğrenciler, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'na dualarıyla destek oldu.
Tanzanyalı öğrenciler, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'na dualarıyla destek oldu.
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