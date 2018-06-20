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  • Tansu Çiller Yenikapı'da... "Bugün milli bir şuurla buradayım"

Tansu Çiller Yenikapı'da... "Bugün milli bir şuurla buradayım"

17 Haziran 2018, Pazar

Eski başbakanlardan Tansu Çiller, AK Parti'nin Büyük İstanbul Mitingi'ne katıldı. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Çiller: "Bugün milli bir şuurla buradayım." dedi.

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