Yol Durumu

Tankların korkulu rüyası

08 Mart 2018, Perşembe

Aselsan tarafından yerli imkanlarla geliştirilen Aselsan Tanksavar Füze Sistemi, 2/4/8 adet tanksavar füzesi taşıyabilen bilgisayar kontrollü atış kontrol kabi­liyetleri sayesinde gece, gündüz her türlü hava koşulunda kara hedeflerine karşı yüksek etkinlik sağlayabiliyor.

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