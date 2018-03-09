Tankların korkulu rüyası

Aselsan tarafından yerli imkanlarla geliştirilen Aselsan Tanksavar Füze Sistemi, 2/4/8 adet tanksavar füzesi taşıyabilen bilgisayar kontrollü atış kontrol kabiliyetleri sayesinde gece, gündüz her türlü hava koşulunda kara hedeflerine karşı yüksek etkinlik sağlayabiliyor.
Tankların korkulu rüyası08 Mart 2018, Perşembe
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