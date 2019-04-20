Tanklar YPG karargahını imha etti! Teröristler havaya uçtu

Suriye'nin kuzeyinde YPG'li teröristlerin karargahına yapılan tank atışları sonucunda 18 terörist etkisiz hale getirildi. O anlar kameraya yansıdı.
Tanklar YPG karargahını imha etti! Teröristler havaya uçtu20.04.2019 11:11
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