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Tanklar YPG karargahını imha etti! Teröristler havaya uçtu

20.04.2019 11:11

Suriye'nin kuzeyinde YPG'li teröristlerin karargahına yapılan tank atışları sonucunda 18 terörist etkisiz hale getirildi. O anlar kameraya yansıdı.


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