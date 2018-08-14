Hedef Türkiye'de yaşayan herkes... Hatta hedef Türkiye ile iş yapan herkes... Bu bir savaş! Bir ekonomi savaşı! 15 Temmuz gecesi işlenen onca cinayetin, sahnelenen onca ihanetin başka türlüsü... Evet bu savaşta tank yok, uçak yok, silah yok ama bu savaşta da tıpkı 15 Temmuz'da olduğu gibi hain çok!.. Türkiye'ye açık açık operasyon çeken, savaş ilan eden Amerikan FOX televizyonunun Türkiye şubesi, tüm reklam gelirlerini Türk firmalardan aldığı halde, halen Türkiye'nin krize girmesini istiyor. Dahası var!.. FOX gibi düşünen bir de gazete var!
Tank, uçak, tüfek yok ama hain çok! 'FOX' kafalılar!14 Ağustos 2018, Salı
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