Tanımadığı bir kişi dokundu, hayatı kurtuldu! İnanılmaz anlar... 04.03.2019 19:29

Bu görüntü tüylerinizi ürpertecek... Adana'da marketinin önündeki eşyaları toplayan Serdar Binici (40), bir kişinin sırtına dokunmasıyla yanından geçen kamyonetin açılan kapağının çarpmasından kurtuldu. Bir anda neye uğradığını şaşıran Binici, "Bana dokunan kişinin kim olduğunu bilmiyorum. Kamyonetin kapağı kafama gelseydi belki de şu an yaşamıyordum" dedi.