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Tanem Sivar-Edhem Dirvana çiftinin uğradığı saldırı kameraya yansıdı

15 Kasım 2017, Çarşamba
Muğla’nın Marmaris ilçesine bağlı Bozburun’da yaşayan Tanem Sivar-Edhem Dirvana çiftine komşuları tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırının ve tacizin görüntüleri ortaya çıktı.
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