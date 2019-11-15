Tampon bölgede 5 gündür bekleyen DEAŞ'lı terörist geceyi minibüste geçiriyor 15.11.2019 11:32

Edirne'de, Yunanistan'ın kabul etmediği DEAŞ'lının Pazarkule Sınır Kapısı'nda, tampon bölgede bekleyişi beşinci gününde sürüyor. ABD'ye gönderilecek olan terörist, Türk yetkililerin tahsis ettiği minibüste geceyi geçirdi.

Pazarkule Sınır Kapısı'ndan sınır dışı edilen DEAŞ'lı terörist, Yunanistan tarafından kabul edilmeyip geri gönderildi. Türkiye de kabul etmeyince iki ülke arasındaki tampon bölgede DEAŞ'lı terörist 5 gündür beklemeye başladı. Türk yetkililer tarafından tahsis edilen araçta kalan DEAŞ'lı teröristin yiyecek ve içecek ihtiyaçları da gideriliyor.

BEKLEYİŞ 5. GÜNÜNDE

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı'nda yakalanarak, Pazartesi günü Edirne Pazarkule Sınır Kapısı'ndan sınır dışı ettiği ancak Yunanistan'ın kabul etmediği DEAŞ'lı Muhammad Darwis B.'nin (39) tampon bölgede beşinci gününde bekleyişi sürüyor.

GECEYİ ARABADA GEÇİRİYOR

Söz konusu DEAŞ'lı Muhammad Darwis B.'nin Ürdün uyruklu olduğu ve Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı olduğu iddia edildi. Söz konusu DEAŞ'lının geceyi tampon bölgeye çekilen araçta geçirdiği ve kendisine gıda takviyesinde bulunulduğu öğrenildi.

ÜRDÜN ASILLI, ABD PASAPORTU VAR

İstanbul Göç İdaresi tarafından Pazartesi günü sınır dışı edilmek üzere Edirne'ye getirilen Ürdün uyruklu ve Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı olduğu iddia edilen DEAŞ'lı terörist, Pazarkule Sınır Kapısı'ndan Yunanistan'a sınır dışı edildi. Ancak karşıdaki Kastanies Sınır Kapısı'ndaki Yunanlı görevliler, teröristi kabul etmeyerek yaya olarak geri gönderdi. Türkiye'nin de kabul etmediği Muhammad Darwis B., iki ülke arasındaki tampon bölgede kaldı.

YAYA GEÇİŞİ YOK, ARAÇLA GEÇİŞE İZİN VERİLİYOR

Muhammad Darwis B.'nin 5 gündür tampon bölgede bekleyişi sürüyor. Öte yandan, Pazarkule Sınır Kapısı'ndaki güvenlik önlemleri devam ederken, sınır kapısının önü resmi ve sivil araçlarla gazetecilerin görüntü almaması için kapatıldı. Söz konusu sınır kapısında yaya geçişine izin verilmezken, sadece vatandaşların özel araçlarla geçişi sağlanıyor.

ABD'YE GÖNDERİLECEK

İçişleri Bakanlığından, söz konusu DEAŞ'lı terörist ile ilgili yapılan açıklamada, "Yabancı Terörist Savaşçı olan ve hakkında sınırdışı kararı alınan, 11 Kasım 2019 tarihinde isteği üzerine 3'üncü ülke olarak Yunanistan'a sınır dışı edilen ancak Yunanistan'ın kabul etmemesi üzerine ara bölgede kalan Amerika Birleşik Devleti uyruklu Yabancı Terörist Savaşçı (YTS) ile ilgili olarak; ABD tarafından ülkeye kabul edileceği ve seyahat belgesi düzenleneceğinin taahhüt edilmesi üzerine ABD'ye gönderilmek üzere gerekli işlemler başlatılmıştır." denildi.

.

