Yol Durumu

Talihsiz veznedara müjdeli haber!

17 Ocak 2018, Çarşamba
Meslek hayatının en pahalı hatasını yapan veznedar Ahmet Aksu, müşterisine yanlışlıkla 10 bin Euro fazla ödeme yaptı. Paranın tekrar kendisine ulaşabilmesi için Müge Anlı’ya başvurdu. Müjdeli haber kısa sürede geldi.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları