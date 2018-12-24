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Talihli 'talihsiz'...Elindekilerden de oldu

24 Aralık 2018, Pazartesi

Samsun’da 1993 yılında Milli Piyango’dan büyük ikramiye kazanmasının ardından şanssızlıkların yakasını bırakmadığı Süleyman Orhan, daha önceden alın teriyle kazandığı birikimini ve iş yerlerini de kaybetti. Orhan bu sene piyango bileti alanlara ise “Tavsiyem, kimse umutlarını piyango biletine bağlamasın” dedi.


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