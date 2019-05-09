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Talan edilen Kapadokya için yetkililer harekete geçti! AK Parti bölgeyi korumak amacıyla kanun teklifinde bulunacak

09.05.2019 11:08

Kapadokya, Şubat ayında talan edildi. TAKVİM’in haberinden sonra yetkililer harekete geçti. Bugüne kadar 67 kaçak yapının yıkıldığı belirtildi. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş ise bölgeyi korumak için kanun teklifinde bulunacaklarını söyledi.


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