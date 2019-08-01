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TAKVİM'e saldıran CHP beslemesi yandaş Enver Aysever 5 tweetle dersini aldı

01.08.2019 23:13

CHP’nin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun 6 yardımcısını ilçe belediyelerinde göstermelik olarak işe soktuğu ortaya çıktı. CHP beslemesi yandaş Enver Aysever,"Üniversite bitirmiş, iki dil bilmiş, üç dil bilmiş, uzmanlık almış insanlar. Bu çocukların CV'lerine baktım..” diyerek skandalı örtbas etmeye çalıştı. Aysever'in iki dil bitirmiş uzman kişiler dediği isimlerin belediyelerde ofis elamanı ve büro işçisi olarak gözüktüğü ortaya çıktı. Aysever'e dersini SABAH gazetesinden Kenan Kıran verdi. İşte Enver Aysever'in dersini aldığı tweetler...


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