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Takvim Gazetesi 24 yaşında!

28 Aralık 2018, Cuma

Türk basınının önemli kuruluşlarından biri, Takvim Gazetesi geride bıraktığımız gün 24 yaşına bastı. Gazete binasında gerçekleşen kutlama etkinliğine çok sayıda davetli katıldı.


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