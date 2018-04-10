Taksim'deki otelin kurşunlanma anı 09 Nisan 2018, Pazartesi

aksim Kazancı yokuşunda bulunan otele ateş açılması cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde elinde pompalı tüfek bulunan bir kişi otele ateş açıyor. 3 el silah sesinin duyulduğu olay nedeniyle çevredeki vatandaşlar kaçışıyor. Polisin incelemesi devam ediyor.