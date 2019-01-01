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Taksim'de yılın ilk kavgası

01 Ocak 2019, Salı

Yılbaşında eğlenmek için İstiklal Caddesine gelen iki grup eğlencenin dozunu kaçırınca birbirine girdi. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgada bir kız, karşı taraftan bir erkeğin saçını çekerek uzun süre bırakmazken, polis tarafları ayırmakta güçlük çekti.


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