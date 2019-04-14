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Taksim'de meydan savaşı! Birbirlerine girdiler

14.04.2019 11:11

Taksim'de alkollü oldukları düşünülen iki grup birbirine girdi. Aralarında kadınlarında bulunduğu grubun kavgası dakikalarda sürdü.


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