Taksim'de meydan savaşı! Birbirlerine girdiler

Taksim'de alkollü oldukları düşünülen iki grup birbirine girdi. Aralarında kadınlarında bulunduğu grubun kavgası dakikalarda sürdü.
Taksim'de meydan savaşı! Birbirlerine girdiler14.04.2019 11:11
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