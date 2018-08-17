Taksim’de kadını sürükleyerek kapkaç yapan zanlılar kameraya böyle yakalandı

Taksim’in ara sokaklarında taksiden inen 2 kadını sürükleyerek çantalarını kapkaç yapan şüpheliler, güven timlerinin titiz çalışması sonucu kıskıvrak yakalandı.
Taksim’de kadını sürükleyerek kapkaç yapan zanlılar kameraya böyle yakalandı17 Ağustos 2018, Cuma
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