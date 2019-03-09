Taksim'de dün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Taksim'de bir araya gelen kadın grupları, yürüyüş düzenledi. Taksim'de feministler ve marjinal grupların içinde olduğu topluluk ise yatsı ezanı okunurken büyük bir saygısızlığa imza atarak ezanı ıslıkladı. O anlar cep telefonu kamerası ile anı anına kaydedildi. Feministlerin düzenlediği yürüyüşe Saadet Partili kadınlarında destek vermesi gözlerden kaçmadı
Taksim'de feministler'den ezana küstah saygısızlık!09.03.2019 14:34
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