Haberler Web TV Taksim'de feministler'den ezana küstah saygısızlık!

Taksim'de feministler'den ezana küstah saygısızlık!

09.03.2019 14:34

Taksim'de dün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Taksim'de bir araya gelen kadın grupları, yürüyüş düzenledi. Taksim'de feministler ve marjinal grupların içinde olduğu topluluk ise yatsı ezanı okunurken büyük bir saygısızlığa imza atarak ezanı ıslıkladı. O anlar cep telefonu kamerası ile anı anına kaydedildi. Feministlerin düzenlediği yürüyüşe Saadet Partili kadınlarında destek vermesi gözlerden kaçmadı


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları