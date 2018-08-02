Taksim’in ara sokaklarında uyuşturucu madde krizine giren genç kendini yerden yere vurdu. Vatandaşlar tüm uğraşlarına rağmen zombi gibi bağıran genci zapt edemedi.
Taksim’de dehşete düşüren anlar!02 Ağustos 2018, Perşembe
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