Taksim Camii'nin minarelerinin külahları yerleştirildi

Yapımı bittiğinde 2 bin 500 kişinin aynı anda namaz kılabileceği Taksim Camii’nin minareleri tamamlanıyor. Minarelerin külahları vinçle yerleştirildi, o anlar havadan görüntülendi.
Taksim Camii'nin minarelerinin külahları yerleştirildi31 Ocak 2019, Perşembe
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