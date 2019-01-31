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Taksim Camii'nin minarelerinin külahları yerleştirildi

31 Ocak 2019, Perşembe

Yapımı bittiğinde 2 bin 500 kişinin aynı anda namaz kılabileceği Taksim Camii’nin minareleri tamamlanıyor. Minarelerin külahları vinçle yerleştirildi, o anlar havadan görüntülendi.


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