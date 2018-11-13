Taksim Camii'nde sona doğru! İnşatta son durum ne cami ne zaman hizmete açılacak? 13 Kasım 2018, Salı

Tamamlandığında 2 bin 500 kişinin aynı anda namaz kılabileceği Taksim Camii'nin betonarme yapısı tamamlanandı. 2017 yılının şubat ayında yapımına başlanan İstanbul Taksim Camii inşaatında son durum ne? Cami ne zaman hizmete açılacak? A Haber muhabiri canlı yayında inşaat alanından son durumu aktardı.