Tamamlandığında 2 bin 500 kişinin aynı anda namaz kılabileceği Taksim Camii'nin betonarme yapısı tamamlanandı. 2017 yılının şubat ayında yapımına başlanan İstanbul Taksim Camii inşaatında son durum ne? Cami ne zaman hizmete açılacak? A Haber muhabiri canlı yayında inşaat alanından son durumu aktardı.
Taksim Camii'nde sona doğru! İnşatta son durum ne cami ne zaman hizmete açılacak?13 Kasım 2018, Salı
- Taksim Camii'nde sona doğru! İnşatta son durum ne cami ne zaman hizmete açılacak?
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