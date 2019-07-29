Taksim Camii ve AKM inşaatındaki son durum havadan görüntülendi 29.07.2019 16:49

Taksim'de yapımına 2017 yılının Şubat ayında başlanan Taksim Camii'nde sona yaklaşılıyor. Camideki çalışmalarının büyük bölümü tamamlandı. Yine Taksim'de Atatürk Kültür Merkezi (AKM) 'nin yerine yapılacak olan opera binasında da çalışmalar devam ediyor. 2018 yılının Şubat ayında yıkımla başlanan çalışmalarda opera binası yükselmeye başladı. Her iki yapının inşaatında devam eden çalışmalar havadan görüntülendi.