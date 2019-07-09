Taksili hırsızlık şebekesine operasyon 09.07.2019 12:33

Emniyet güçleri İstanbul, Şanlıurfa, Mersin ve Diyarbakır'da yapılan operasyonda 20 şüpheliyi yakaladı. Hırsızlık yaptıkları tespit edilen ve olay yerinden aynı taksilerle kaçtıkları saptanan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul, Mersin, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da hırsızlık şebekesine düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 20 kişi gözaltına alındı.



Soyacakları evlere anlaştıkları taksilerle gidip döndükleri belirlenen şüphelilerin, İstanbul'da 64 ayrı evden toplamda 5 milyon lira çaldıkları öğrenildi. Şüphelilerin bir çok suçtan kayıtlarının olduğu belirtildi. 5 taksicinin aralarında bulunduğu şüpheliler sorgularının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan şüphelileri yapılan operasyon polis kamerasına yansıdı. Polis baskın yaptığı evlerdeki şüphelileri yere yatırarak gözaltına aldı.