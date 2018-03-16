Yol Durumu

Taksiciler içinde yolcu olan Uber'in önünü çevirdiler

16 Mart 2018, Cuma

İstanbul'da taksiciler ile Uber arasında yeni bir kavga yaşandı. Esenyurt'ta içinde yolcu olan Uber'in önünü kesen taksiciler "Uberlerin vurulduğunu biliyor musunuz?" diye tehditte bulundu.

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