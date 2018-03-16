Taksiciler içinde yolcu olan Uber'in önünü çevirdiler

İstanbul'da taksiciler ile Uber arasında yeni bir kavga yaşandı. Esenyurt'ta içinde yolcu olan Uber'in önünü kesen taksiciler "Uberlerin vurulduğunu biliyor musunuz?" diye tehditte bulundu.
Taksiciler içinde yolcu olan Uber'in önünü çevirdiler16 Mart 2018, Cuma
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