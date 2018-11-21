A Haber ekipleri son günlerde alevlenen "taksiciler turistleri kazıklıyor" iddiasını yerinde araştırdı. Turist kılığına giren ekip, maalesef iddiaların doğru olduğunu bizzat deneyimledi. Bazı taksiciler turist kılığına giren ekibi kazıklamaya çalışırken, bir taksici ise akılalmaz bir şekilde ahlaksız teklifte bulundu! İşte o anlar...
Taksiciden ahlaksız teklif!21 Kasım 2018, Çarşamba
- Taksiciden ahlaksız teklif!
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