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Takipsizlik kararı bozulan Deniz Çakır'ın hakimlik detayları ortaya çıktı

23.02.2019 09:43

Oyuncu Deniz Çakır hakkında başörtülü kızlara yönelik sözleri sonrası soruşturma başlatılmıştı. ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme’ suçu kapsamında verilen takipsizliğin bozulmasına ilişkin kararda “İnançları yüzünden kimseye farklı muamele edilemez” denildi.


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