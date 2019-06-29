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Takılan ağı çıkarmak isteyen genç suda kayboldu

29.06.2019 00:10

Osmaniye'de Ceyhan Nehri'nde, balık avlayan Hikmet Çalış (19), takılan ağı çıkarmak isterken suda kayboldu. Havanın kararması nedeniyle ara verilen çalışmaya, sabahın ilk ışıklarında yeniden başlanacağı bildirildi.


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