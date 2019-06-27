Tahhütten zorunluluğundan her an cayabilirsiniz! (Video) 27.06.2019 13:36

Tüketiciler telefon, internet ve diğer dijital tüm aboneliklerde belirli bir süreliğine taahhüt yapma zorunluluğuyla karşı karışıya kalıyor. Firmalar belirtilen süreden önce taahhütlerin iptal edilmesi halinde ceza ödeneceğini söylüyor. Peki, bunun yasal bir karşılığı var mı? Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu konuyu ayrıntılarıyla değerlendirdi. İşte merak edilen o detaylar...