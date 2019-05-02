Tabancalı saldırgana yaralı halde sopayla direndi 02.05.2019 11:55

Denizli'de nakliye firması sahibi Ercan Sert'in (45) üç gün önce iş yerinde uğradığı silahlı saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüde, vücuduna 2 kurşun isabet eden Sert'in, kendisini tabancayla yaralayan Doğan H.'ye (23) karşı sopayla mücadele vermesi yer aldı.