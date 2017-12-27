Suudi siyaset analistinden küstah sözler

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BAE Dışişleri Bakanı'nın Fahrettin Paşa ile ilgili fikirleri büyük eleştirilerin hedefi olurken, Bakan'a sahip çıkmak Suudi siyasi analistlerine kaldı.
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Bu köpek ne anlatmaya çalışıyor yemek yediği kapıyı unutmuş bunlar
bu kadar mı satılmış olur bunlar Allah sizleri hidayete erdirsin. Osmanlının yıllarca asırlarda cihana sunduğu asil İslam bayraktarlığını görmenizi engelleyen nedir.. yazık çok yazık.
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