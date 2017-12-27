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Suudi siyaset analistinden küstah sözler

26 Aralık 2017, Salı
BAE Dışişleri Bakanı'nın Fahrettin Paşa ile ilgili fikirleri büyük eleştirilerin hedefi olurken, Bakan'a sahip çıkmak Suudi siyasi analistlerine kaldı.
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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Nefer Nefer

Bu köpek ne anlatmaya çalışıyor yemek yediği kapıyı unutmuş bunlar

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evet0
hayır0
cevapla 26.12.2017 23:27
el insaff el insaff

bu kadar mı satılmış olur bunlar Allah sizleri hidayete erdirsin. Osmanlının yıllarca asırlarda cihana sunduğu asil İslam bayraktarlığını görmenizi engelleyen nedir.. yazık çok yazık.

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 26.12.2017 19:07
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