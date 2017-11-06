Suudi prensin son görüntüleri ortaya çıktı

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Helikopter kazası sonucu hayatını kaybeden Abha Bölge Emiri Yardımcısı Prens Mansur bin Mukrin'in son görüntüleri ortaya çıktı.
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