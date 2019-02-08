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Suudi Prens Muhammed bin Selman, Kaşıkçı cinayetine bir yıl önce karar vermiş

08.02.2019 11:24

The New York Times gazetesi, Muhammed bin Selman'ın, Kaşıkçı cinayetinden bir yıl önce Kaşıkçı'nın ülkesine dönmemesi durumunda ona karşı "kurşun" kullanılmasını söylediğini yazdı.


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