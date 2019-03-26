"Sürüngenler" çetesinin estetik yaptıran lideri lüks rezidansta yakalandı 26.03.2019 16:33

İstanbul'da bir çok işyerine girerek içerde bulunan kasaları açarak hırsızlık yapan 7 şüpheli gözaltına alındı. Zeytinburnu'nda lüks rezidansa düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şebeke lideri 33 yaşındaki Yıldırım B.'nin 37 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı. Şebeke liderinin cezanın kesinleşmesinin ardından bir dizi estetik ameliyat geçirerek yüzünü değiştirdiği ve sahte kimlikle dolaştığı öğrenildi.