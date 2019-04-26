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Sürücü kursu sahibi küçük çocuğunu direksiyon başına geçirdi! Tepki çeken o anlar kamerada

26.04.2019 13:17

Bursa'da bir sürücü kursu sahibi, küçük çocuğunu direksiyon başına geçirdi. O anları cep telefonu kamerasıyla çekip sosyal medyada paylaşınca büyük tepki topladı.


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