Suriye'ye yapılacak operasyon CHP'yi yine rahatsız etti! 07.10.2019 14:36

Tüm dünya Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yapmaya hazırlandığı operasyonu konuşurken, CHP yine PKK'lıların tarafını tuttu. CHP'li Sezgin Tanrıkulu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı canlı yayında Türkiye'nin Suriye'ye yapacağı operasyonu eleştirdi. Tanrıkulu, "Türkiye Suriye'yi yaşanmaz hale getirdi" ifadelerini kullandı.

CHP'li Sezgin Tanrıkulu, Türkiye'nin terörle mücadele kapsamında Fırat'ın doğusuna yapmaya hazırlandığı operasyonunu hedef aldı.

Mehmetçik'in daha önceki harekatlarda bölgeyi teröristlerden temizledikten sonra asıl sahibi olan bölge halkına teslim etmesini görmezden gelen Tanrıkulu, ''Savaş insanlığa karşıdır'' dedi.

TERÖRİSTLER YERİNE "SURİYE HALKLARI", PKK YERİNE YERİNE "KÜRTLER" DEDİ

Türkiye, terör inlerinin olduğu bölgeleri temizleyerek halkın huzur içinde yaşamasını sağlarken, teröristlere yönelik hareketa karşı çıkan Tanrıkulu, ''Türkiye Suriye halklarıyla barış yapmalıdır'' dedi.

PKK/YPG'den söz etmeyen Tanrıkulu, operasyonun ağırlıklı olarak Kürtlerin yaşadığı bölgede yapılacağını söyleyerek provokatörlük yapmayı da ihmal etmedi.

DAHA ÖNCE PKK CENAZESİNE KATILIP GÖZYAŞI DÖKMÜŞTÜ

CHP'li Gamze Akkuş İlgezdi ile birlikte Aynel Arab'da (Kobani) öldürülen terör örgütü PKK/PYD üyesi teröristlerin cenazesine katılıp gözyaşı döken Tanrıkulu, Türkiye Cumhuriyeti devletini ''bebek katili'' ilan ederek kime karşı cephe aldığını bir kez daha gözler önüne sermişti. Ancak teröristlerin annesiyle birlikte şehit ettiği 11 aylık bebek için ''kınıyorum'' diyen Tanrıkulu, PKK'nın adını anmamıştı.

Yine terörle mücadelenin bel kemiğini oluşturan SİHA'ların kullanımını tartışmaya açan Tanrıkulu, PKK'lı diye pikniğe giden vatandaşların öldürüldüğü yalanına imza atmıştı.