Suriye'nin Rasulayn bölgesinde Siviller şehri terk etti | Videosunu izle 09.10.2019 17:25

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve Deaş terör örgütlerine karşı bugün başlatılan askeri harekatın adı "Barış Pınarı Harekatı" olarak açıklandı. Bölgeden gelen görüntülerde ise Suriye/Rasulayn bölgesinde Siviller şehri terk ettiği görülüyor.

Fırat'ın doğusunda terör örgütlerine yönelik bugün başlatılan askeri harekatın adı "Barış Pınarı Harekatı" oldu.

Adı aylardır merak konusu olan operasyonun adını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından duyurdu.

Harekatın başladığını açıklayan başkan Erdoğan, "Türk Silahlı Kuvvetleri'miz Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve Deaş terör örgütlerine karşı #BarışPınarıHarekatı'nı başlatmıştır. Amacımız güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzuru getirmektir." ifadelerine yer verdi.

Bölgeden gelen görüntülerde ise Suriye/Rasulayn bölgesinde Siviller şehri terk ettiği görülüyor.