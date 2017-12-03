Suriyeli şampiyon boksörden Türkiye'ye mesaj var

Suriye asıllı Alman boksör Mahmut Ömer Charr, Rus rakibi Ustinov'u yenerek dünya şampiyonu oldu. Charr müsabaka öncesi yaptığı açıklamada mültecilere sahip çıkan Erdoğan'a minnettar olduğunu belirterek, "Kendisi benim gönlümde dünya şampiyonudur. Kazanınca kendisini ziyaret etmek ve kemerimi hediye etmek istiyorum" demişti. Şampiyon boksör A Haber'e konuştu...
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